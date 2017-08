Supercopa : La liste d’Ernesto Valverde

Ernesto Valverde a dévoilé ce samedi sa toute première liste de convoqués et disputera son premier match officiel en tant qu’entraîneur du FC Barcelone. Les Catalans recevront leur grand rival madrilène dimanche soir, pour la finale de la Supercoupe d’Espagne aller, au Camp Nou (22 heures).Le technicien blaugrana a convoqué un total de 18 joueurs avec l’absence de Rafinha et Vermaelen blessés. André Gomes n’est pas présent non plus, même si le milieu de terrain portugais a reçu l’accord médical. Arda Turan, Marlon, Samper, Munir, et Douglas sont les autres joueurs écartés.

Aleix Vidal devrait débuter sur le côté droit et Deulofeu remplacer Neymar. Il n’y aura pas de changements majeur dans le onze traditionnel de gala de Luis Enrique.

La liste des convoqués: Ter Stegen, Cillessen, Nélson Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Andrés Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal et Umtiti.