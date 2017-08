Supercopa : Barça v Real Madrid (22h), Les choses sérieuses commencent

Autre Clasico. Si la Liga reprend dans une semaine, ce sera le troisième match entre le FC Barcelone et le Real Madrid avant que les vraies choses sérieuses ne reprennent en championnat.

Ce dimanche soir, les hommes d’Ernesto Valverde reçoivent ceux de Zinedine Zidane au Camp Non, pour le compte de la finale de Supercoupe d’Espagne aller. Lors du match amical qui s’était déroulé à Miami, les blaugranas s’étaient imposés 3-2, avec la présence de Neymar et avaient remporté tous leurs matchs amicaux à l’inverse des madrilènes qui n’en ont gagné qu’un seul. Aujourd’hui les choses ont changé avec son départ, et c’est Gérard Deulofeu qui devrait être aligné devant aux côtés de Messi et Suarez. Du côté de Madrid, Marcelo devrait être préservé et ce sera l’occasion pour Theo Hernandez de débuter son premier match officiel en tant que madrilène et disputer son tout premier Clasico. En attaque, le doute subsiste toujours quant à la titularisation de Cristiano ou non, lui qui avait repris l’entraînement la semaine passée et finalement disputé quelques minutes de la Supercoupe d’Europe face à Manchester United. Lors de cette phase aller, les deux équipes lutteront au maximum pour tenter de remporter ce trophée à la maison.

Le 11 probable du FC Barcelone: Ter Stegen; Vidal, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic,Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Deulofeu.

Le 11 probable du Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Theo Hernandez ; Kovacic, Casemiro, Kroos, Isco, Benzema, Bale (ou Cristiano).