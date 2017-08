Supercopa : Barça v Real Madrid, 1-3 : Les madrilènes prennent un large avantage

Soirée de folie au Camp Nou. Non pas pour les Catalans mais surtout pour les Madrilènes. Le FC Barcelone recevait son grand rival du Real Madrid ce dimanche soir, pour le compte de la finale de Supercopa aller. Une grande déception puisqu’Ernesto Valverde a du faire face à sa première défaite en tant qu’entraîneur du Barça en match officiel.

C’était un match intense. Des Clasico comme on aime les regarder. Sauf que celui-ci a été saccadé à maintes reprises par de nombreuses fautes provoquées des deux côtés, qui ont coupé le rythme du jeu en première période (Piqué, Messi, Casemiro, Bale, Carvajal).. La seconde fut gâchée par un arbitrage médiocre en faveur des Catalans, mais avant, Gerard Piqué a ouvert le score, du mauvais côté (50e, 0-1). Le défenseur blaugrana qui a inscrit un but contre son camp donnait ainsi l’avantage aux merengues dès la reprise. L’arbitre sifflait penalty quelques minutes plus tard pour le Barça, transformé par Leo Messi sur une faute présumée de Navas sur Denis Suarez (77′, 1-1). Une égalisation qui n’a pas rassuré les hommes de Valverde plus longtemps car Cristiano, entré en jeu en deuxième période décochait une superbe frappe du pied droit, imparable (81e, 1-2). Mais pour avoir retiré son maillot lors de sa célébration et simulé deux minutes après son premier jaune, l’attaquant portugais a vu rouge et expulsion (84′). Un carton qui a mis le feu aux poudres puisque le jeune Asensio déclenchait un véritable missile aux 20 mètres de Ter Stegen, battu. A dix contre onze, le Real Madrid s’est offert une large victoire, avec un avantage de trois buts à l’extérieur, avant de disputer le retour dans quelques jours à Santiago Bernabéu.