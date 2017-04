Sporting v Real Madrid (16h15) : Sans Navas, ni la BBC

Le Real Madrid se déplace à Gijon ce samedi au Molinon pour le compte de la 32ème journée de Liga. Zinedine Zidane compte faire tourner son effectif avant le match retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich la semaine prochaine.

Pour cela, le technicien français s’est passé de la présence de Navas, Benzema et celle de Cristiano Ronaldo afin d’être prêts pour le quart de final retour à Santiago Bernabéu, et avant le Clasico du week-end prochain. Gareth Bale qui n’est pas dans sa plus grande forme n’a pas été non plus convoqué. C’est le jeune trio Asensio, Morata, Lucas Vazquez qui occuperont le secteur offensif afin de reposer les piliers de l’équipe.

Le 11 probable du Sporting Gijon : Cuellar; Lillo, Meré, Amorbieta, Canella; Vesga, Gomez, X. Torres, Alvarez, Carmona, Cop.

Le 11 probable du Real Madrid : Navas; Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo; Kroos, Kovacic, Isco; Asensio, Morata, Vazquez.