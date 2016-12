Sporting v Real, 1-2 : Les madrilènes s’imposent sans briller

C’est dans une ambiance 100% verdiblanca que le Sporting recevait le Real Madrid au stade d’Alvalade. Cristiano Ronaldo était de retour à la maison, acclamé par les 50 000 spectateurs présents pour son retour après avoir réalisé ses débuts là-bas.

Sur un centre de Modric dévié par l’attaquant portugais, Varane ouvrait le score, tout en trompant Rui Patricio à bout portant (0-1). Les portugais ne se sont pas laissés abattre pour autant en luttant avec acharnement lors de la première période, dominée au score par les hommes de Zinedine Zidane.

En seconde période, le rythme fut plus saccadé qu’en première, suite aux nombreuses fautes sifflées par l’arbitre. Les merengues ont du faire face à un coup dur, après la sortie de Gareth Bale, touché à la cheville et remplacé par Asensio alors que Joao Pereira se faisait expulser à cause d’un coup porté sur Kovacic (64e). Dans la foulée, Benzema qui revenait de blessure et qui a disputé quelques minutes contre l’Atlético Madrid le week-end dernier, a pu jouer la dernière demi-heure, en remplaçant Isco. Les dernières minutes furent plus intenses et mouvementées après l’entrée de Coentrao qui n’a pas été bénéfique pour les merengues. En effet, le portugais a mis une main dans la surface et provoqué le penalty en faveur du Sporting, transformé par Silva qui égalisait (80e, 1-1). L’attaquant français n’a pas perdu de temps pour redonner l’avantage aux siens sur un centre de Ramos repris de la tête (1-2).

Cette victoire laisse les madrilènes toujours à la deuxième place du groupe F derrière le Borussia Dortmund qui a également triomphé ce mardi soir contre le Legia (7-4). La dernière journée de phases de groupe de Ligue des Champions sera donc décisive puisque les madrilènes recevront les Allemands à Santiago Bernabeu pour décider de leur sort.