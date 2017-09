Sporting v Barça, 0-1 : Une victoire sans but

Soirée difficile au stade d’Alvalade pour les Blaugranas qui s’en sortent tout de même avec les trois points. Le FC Barcelone s’est imposé ce mercredi soir 1-0 contre le Sporting Lisbonne, suite à un but de Soares marqué contre son camp. C’est le troisième CSC marqué en faveur des Catalans en deux matchs. Une chance pour ces derniers

Ainsi, Sergi Roberto a été choisi pour épauler Messi et Suarez alors que Deulofeu était en tribunes. Lors de la première mi-temps, les deux équipes ont tenté tant bien que mal de trouver les failles devant les buts mais sans succès. Après la pause, Coates inscrivait un but contre son camp. Messi frappait un coup-franç excentré côté droit, alors que Suarez prolongeait le cuir vers le défenseur qui est surpris et trompait son propre gardien (50e, 0-1). L’unique but de la rencontre qui offrait la victoire aux Blaugranas ce soir, qui ont manqué cruellement de réalisme.