Sporting : Quand Douglas devient la star d’un soir

Douglas a inscrit son tout premier but en Liga. Le joueur brésilien n’avait pas placé le cuir au fond des filets depuis le 20 avril 2014 lors de Sao Paulo – Botafogo, alors qu’il évoluait encore dans le championnat de son pays natal. Prêté au Sporting de Gijon cette saison par le FC Barcelone, le défenseur a réalisé une belle performance contre Osasuna (3-1), bien servi par Moi Gomez.

Peu utilisé par le Barça, voir jamais, son temps de jeu est désormais plus important dans son nouveau club. Grâce à son but, Douglas a fait le buzz sur la toile et s’est même retrouvé en “TT” sur Twitter, puisqu’il était inattendu. A rappeler que le brésilien s’était blessé pendant qu’il dormait dans le bus lors du retour du déplacement à Vigo en début de saison. Une situation qui a provoqué l’hilarité sur ce personnage qui est assez atypique.