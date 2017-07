Séville : Vitolo ne prolongera pas pour le moment

Retournement de situation. Si ABC Sévilla avait annoncé un accord de prolongation pour le contrat de Vitolo avec le FC Séville jusqu’en 2022, Marca affirme que le joueur n’aurait rien signé.

L’international espagnol et la direction du club andalou se sont réuni ce mardi et les discussions se sont achevées par un désaccord total entre les deux parties. Une aubaine pour l’Atletico Madrid puisque Diego Simeone a placé son nom en haut de la liste. Selon le quotidien madrilène, le joueur sévillan étudierait la proposition du club colchonero, qui lui semblerait plus intéressante qu’une prolongation à Nervión. “Nous avons signé un accord écrit avec son agent hier et son père, en attendant la signature des documents, qui devaient se faire aujourd’hui”, a expliqué le dirigeant du FC Séville. “Il existe un document paraphé par les deux parties et avec l’acceptation des termes”. Pour le moment, Vitolo semble toujours douter quant à son avenir.