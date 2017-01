Séville : Vers un retour d’Aleix Vidal en Andalousie ?

Les jours passent et se ressemblent pour Aleix Vidal au FC Barcelone. Selon Estadio Deportivo, le FC Séville aimerait récupérer son ancien latéral droit qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.

Le directeur sportif du club andalou Monchi, prépare aussi son départ et finalisera les derniers détails des joueurs auxquels Jorge Sampoli ne compte plus sur tel que le gardien de but Sirigu avec une offre à Nice ou encore Soria. A 27 ans, Aleix Vidal serait une bonne option puisqu’il connaît parfaitement le club et a été très efficace lors de la saison 2014/15, avant de signer au Barça. LE défenseur pourrait tenter de récupérer le joueur sous forme de prêt dans un premier temps jusqu’en fin de saison.