Séville v Real, 3-3 : Le Real arrache le nul et reste invincible !

Ce n’était pas suffisant pour les Andalous. Le Real Madrid et le FC Séville se sont neutralisés 3-3 à Sanchez Pizjuan, pour le compte des huitièmes de finale retour de Copa del Rey. Les hommes de Jorge Sampaoli qui devaient inscrire 4 buts pour se qualifier n’ont pas réussi face aux madrilènes qui ont su tenir leur match jusqu’au bout et conserver leur record d’invincibilité de justesse !

Zinedine Zidane a fait tourner son effectif pour l’occasion en laissant notamment Modric et Cristiano Ronaldo au repos. Après seulement dix minutes de jeu, Danilo offrait un but au FC Séville et marquait le but contre son camp, trompant ainsi le gardien de but Casilla (10e, 1-0). En deuxième période, Asensio égalisait pour les madrilènes sur une belle accélération résistant à la défense andalouse (48e, 1-1). Dans la foulée, la recrue fraîchement arrivée de l’Inter Milan en prêt redonnait l’avantage à Séville sur une tête bien servi par son coéquipier Escudero (54e, 2-1).

A treize minutes de la fin, Iborra réveillait les supporters sévillans en inscrivant le troisième but (77e, 3-1). Riche en intensité lors du des derniers minutes, Kranevitter provoquait un penalty suite à une faute sur Casemiro. L’ancien défenseur sévillan Sergio Ramos transformait ce dernier sur une panenka bien placée plein axe ! (83e, 3-2). Si Séville gardait l’avantage, le Real Madrid restait toujours devant et qualifié sur un score cumulé de 3-5. Mais Karim Benzema trouvait le chemin des buts dans les arrêts de jeu et égalisait (92e, 3-3) ! Grâce à ce but, le Real Madrid conserve son record d’invincibilité qui est désormais de 40 matchs dans défaite.

Si les hommes de Jorge Sampaoli ont lutté jusqu’au bout, les madrilènes se sont montrés plus coriaces à l’aller en prenant ce large avantage et se qualifient pour les quart de finales. Dimanche prochain, les merengues se déplaceront une nouvelle fois à Séville mais ce sera cette fois-ci, en championnat.