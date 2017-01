Séville v Real (21h15) : Les merengues devront confirmer

Le Real Madrid se déplace avec un grand avantage ce jeudi à Sanchez Pizjuan pour affronter Séville, pour le compte des huitièmes de finale retour de Copa del Rey.

Avec un score de 3-0 à l’aller, Zinedine Zidane compte faire tourner son effectif, et l’a fait comprendre en ne convoquant pas Cristiano ni Modric. Les deux milieu de terrain Isco et James Rodriguez sont quant à eux blessés, tandis que Ramos, Kovacic et Lucas signent leur retour. Du coté de Séville, Jorge Sampaoli devrait aligner sa recrue Jovetic qu’il a convoqué dans sa liste ainsi que le joueur nancéien Lenglet. Les Andalous sont en quête d’un miracle et espèrent le réaliser avec leur douzième homme.