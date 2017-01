Séville v Real (20h45) : Les Andalous veulent se venger, Cristiano de retour

Une autre grande soirée à Sanchez Pizjuan. Après l’élimination de Séville jeudi dernier contre le Real Madrid, Ramos avait créé des tensions avec les supporters andalous. Ce dimanche les deux équipes s’affronteront à nouveau mais cette fois-ci, pour le compte de la 18ème journée de Liga.

Zidane comptera de nouveau sur Modric et Cristiano qui étaient laissés au repos pour la Copa del Rey. Du côté des Andalous, Jorge Sampaoli alignera à nouveau N’Zonzi qui n’était pas convoqué non plus lors de la précédente compétition.

Le 11 probable de Séville : Rico; Pareja, Rami, Escudero,Mercato; Nasri, Nzonzi, Mariano, Vazquez; Ben Tedder

Le 11 probable du Real : Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos;Benzema, Cristiano, Lucas Vazquez