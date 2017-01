Séville v Real, 2-1 : Les Andalous mettent fin à la série d’invincibilité des madrilènes

Le FC Séville s’est imposé 2-1 ce dimanche face au Real Madrid sur sa pelouse de Sanchez Pizjuan, pour le compte de la 18ème journée de Liga. Les deux formations se sont affrontés trois fois en l’espace d’une dizaine de jours (2 en Copa del Rey, 1 Liga). Grâce à cette victoire, les Andalous mettent fin à la série d’invincibilité des madrilènes qui n’avaient pas connu la défaite après 40 matchs.

Pour l’occasion, Zinedine Zidane avait aligné un nouveau système, (3-5-2) avec une défense à trois et un milieu à cinq et notamment le retour de Cristiano Ronaldo et Modric laissés au repos lors des matchs de Coupe. Le Real Madrid a dominé les Andalous pendant quasiment l’intégralité de la rencontre avec maintes occasions qui s’enchainaient mais sans succès. Il a fallu attendre la 75 ème minute pour que Carvajal récupère une mauvaise passe d’Escudero afin d’éliminer Rami d’un grand pont pour être fauché par le gardien de but andalou Sergio Rico qui a écopé d’un carton jaune. Une faute qui a coûté chère pour les Sévillans puisque Cristiano a pu transformé le penalty et ouvrir le score pour les madrilènes (0-1).

Soirée difficile pour Sergio Ramos

Quelques minutes plus tard, Sergio Ramos inscrivait un but contre son camp (85e, 1-1). Le défenseur central avait éveillé la colère des supporters andalous jeudi en célébrant d’une manière provocatrice son but lors du match retour de Coupe du Roi, face à son club formateur. Le joueur madrilène avait dénoncé les nombreuses insultes qu’il avait reçu pendant toute la rencontre d’une partie du stade et qu’il ne comprenait pas l’accueil qu’il recevait. Une provocation qui s’est retournée contre ce dernier et qui a permis aux Andalous de revenir au score.

Tout s’est accéléré dans les dernières minutes et les Andalous sont parvenus à inverser la situation grâce à un but de la recrue Jovetic dans les arrêts de jeu (92e, 2-1). Le FC Séville fait tomber les Madrilènes invaincus depuis 40 rencontres en Espagne ! Le Real reste tout de même leader avec un match en moins.