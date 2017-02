Séville v Leicester, 2-1 : Les Andalous ont pris l’avantage

C’est presque un sans faute pour les clubs espagnols en Ligue des Champions à l’exception du FC Barcelone. Après la victoire du Real Madrid face à Naples (3-1), ou de l’Atlético Madrid contre le Bayer Leverkusen (4-2), c’est Séville qui s’impose 2-1 contre Leicester, ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finales aller de C1.

Grâce à un but de Sarabia et de Correa, le FC Séville prend l’avantage sur son adversaire avant de disputer le retour dans quelques semaines en Angleterre. Jamie Vardy a réduit le score en fin de rencontre (73e), permettant ainsi d’assurer le coup avec un but inscrit à l’extérieur. Les hommes de Sampaoli devront redoubler d’efforts si ces derniers veulent atteindre la prochaine phases, qui change grandement de la Ligue Europa.