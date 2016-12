Séville v Juventus, 1-3 : La Juve prend les commandes et s’envole vers les 8e de finale

Après 10 victoires à domicile, Séville a craqué mentalement face à la Juventus et se retrouve sur le file du rasoir à l’approche des 8e de finale.

Le suspens n’aura que peut durer. Après un duel bien entamé entre les deux camps, il aura fallu moins de 10 minutes à Nicolas Pareja pour lancer les Andalous. Pour son premier but de la saison en Ligue des Champions, le défenseur central Argentin, d’une belle volée à ras de terre trompe Buffon et une défense de la Juve qui peine à éloigner le danger. Conquérant, les hommes de Sampaoli pressent ses visiteurs. Les combinaisons offensives magistralement orchestrées par Vazquez, Vietto et Escudero ne cessent de faire trembler la cage de Buffon. Les joueurs de Max Allegri pris de vitesse sont perturbés par leurs adversaires.

Après s’être familiarisé au système de jeu andalou, les Bianconeri montrent les dents avant la demi-heure de jeu et c’est tout le match qui vient à basculer. Les taux se resserrent, et c’est Khedira qui fait frissonner Sergio Rico, pour la première fois de la soirée, d’une magnifique reprise. La tension monte entre les deux camps. Après deux avertissements, Franco Vazquez est expulsé, les Rojiblancos sont à 10. Un nouveau match commence avant la mi-temps, Cuadrado et les siens s’envolent, la défense Sévillane en grande difficulté. Les débats se corsent, Gabriel Mercado et Sami Khedira avertis à leur tour. Avant la pause Séville finit par plier lors de duels bouillants. Bonucci accroché dans la surface se voit accorder un pénalty transformé par Marchisio. Séville encaisse son premier but de la saison en Ligue des Champions face à une bronca prête à en découdre.

C’est dans une rencontre âprement disputée que la Juve repart à l’attaque. Le tonnerre gronde à Sanchez Pizjuan. Agacé par les décisions des arbitres, Sampaoli finit à son tour au vestiaire exclu par l’arbitre du match, M.Clattenburg. Les nerfs à vif, les Andalous tentent de revenir dans le match et de mettre la pression aux Turinois. Sergio Rico qui résiste tant bien que mal aux assauts d’une Juventus, qui tente quant à elle de trouver une nouvelle fois la faille dans la défense adverse. Bien installé dans le camps Andalou, les Bianconeri font bloc mais les Sévillans s’arrachent pour leur résister. La Juve finit par valider son ticket en 8e de finale grâce à Bonucci et Mandzukic qui laissent les Sévillans dans un grand désespoir. Pour se qualifier, Séville devra l’emporter face à Lyon, à Gerland.