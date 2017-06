Séville : N’Zonzi proche de partir à la Juventus

Le champion d’Italie la Juventus et le milieu de terrain du FC Séville Steven N’Zonzi seraient proche de signer un accord, selon Tuttosport.

Le média italien indique que les deux parties seraient en train d’accélérer les discussions pour finaliser l’opération le plus tôt possible. Le joueur formé à Blackburn et passé par Stoke a une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros. Le club de la Vieille Dame serait disposé à négocier cette dernière à 30.