Séville : Nasri visé par une enquête antidopage

La fin d’année est compliquée pour Samir Nasri, suite à une polémique engendrée par des tweets lors de la nuit de mardi à mercredi. Le milieu de terrain du FC Séville s’est retrouvé par la suite mêlé à une affaire de dopage, visé par l’agence espagnole qui va enquêter selon El Pais. Si sa copine a piraté son compte Twitter le soupçonnant d’avoir eu une relation sexuelle avec l’infirmière, elle ne s’est pas gênée pour le faire savoir si le compte officiel de son compagnon, qui a supprimé les messages dans la foulée, avant de désactiver son compte.

Tout à commencé lorsque le site Dripdoctors a publié un tweet pour remercier l’ex-international français d’avoir choisi l’organisme pour un traitement reçu par intraveineuse à la clinique de Los Angeles pour l’IV Drip. Cette dernière est “une perfusion qui permet de stimuler votre système immunitaire et de prévenir des maladies. Il contient des doses élevées de vitamine C, de vitamines B, de lysine et de zinc combinées avec des nutriments spécialement formulés pour aider à combattre les superbactéries et les virus courants”, expliqué en détail le site DripDoctors.

À lire aussi < >

Cependant l’Agence mondiale antidopage autorise les intraveineuses si ces dernières n’excèdent pas les 50 millilitres et compte bien savoir la quantité de la dose qui a été injectée par la clinique à Samir Nasri.