Séville : Nasri accuse Jamie Vardy de tricherie

Samir Nasri avait été expulsé lors des huitièmes retour de Ligue des Champions Leicester – FC Séville. Le football français s’est expliqué sur son attitude envers Jamie Vardy, qui cherchait l’expulsion lors de cette action : “Pour moi, c’est un tricheur. Si c’était un joueur étranger, la presse anglaise dirait que c’est un tricheur. Je ne fais rien avec ma tête, je ne le touche pas et il se jette au sol. Son équipe menait 2-0 et allait se qualifier, il n’avait pas besoin de faire ça. Il devait juste jouer. Mais j’aurais dû être plus intelligent.”

L’attaquant anglais a nié les accusations portées par le milieu sévillan à la BBC “Je ne suis pas un tricheur et je ne l’ai jamais été. C’est tout ce que j’ai à dire à ce propos”, a précisé le joueur de Leicester.