Le directeur sportif de l’AS Roma Monchi va s’engager avec l’AS Roma pour les trois prochaines années.

Selon Sky Sport Italia, le club italien et ce dernier se sont rencontrés pour négocier à Londres il y a quelques jours et sa clause va être payée. Après avoir passé plusieurs années au FC Séville et avoir réalisé plusieurs plus-values, il est temps pour lui de faire ses adieux à l’Andalousie.