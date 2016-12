Séville : Le montant de la clause de Nasri fixée

Le FC Séville a signé Samir Nasri pour un prêt d’une durée d’un an, sans que Manchester City n’ait pu inclure une option d’achat, alors que le club andalou très intéressé par ce dernier. Selon le Daily Mail, la clause libératoire du milieu offensif français est fixée à 25 millions d’euros. Actuellement auteur d’un bon début de saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, le français à pu s’imposer déjà comme un leader, dans le championnat espagnol.

Alors que Pep Guardiola arrivait pour entraîner les Citizens, Nasri n’a pas voulu poursuivre après une saison ratée en Angleterre et ainsi impressionner le coach catalan pour revenir beaucoup plus fort. A noter que le milieu de terrain est lié avec Manchester City pour encore deux ans et demi.