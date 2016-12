Séville : Le club andalou veut Martial

Le FC Séville est intéressé par le profil d’Anthony Martial selon le quotidien Marca. Le directeur sportif du club andalou Monchi aurait déjà pris contact avec le joueur français pour un possible prêt.

Avec Luciano Vietto et Wissam Ben Yedder, le club cherche à se renforcer un peu plus dans le secteur offensif. Actuellement lié avec Manchester United, l’attaquant de 21 ans pourrait venir faire trembler les défenses espagnoles et ainsi pouvoir disputer la Ligue des Champions.