Séville : Ben Yedder s’est offert un triplé à Anoeta

Wissam Ben Yedder a été l’auteur d’un grand match samedi soir contre la Real Sociedad en ayant inscrit un triplé et une délivré une passe décisive (4-0). De quoi commencer très bien l’année 2017.

L’ancien toulousain a publié sur son compte Twitter une petite blague sur le gardien argentin en légende de sa photo “Tu me vois… tu me vois plus” accompagné de deux émotionnes fantômes. Une plaisanterie qui n’a pas plus aux supporters basques qui ont demandé le respect. Très actif sur Twitter, l’attaquant français a tenu à leur répondre qu’il respectait toujours ses adversaires et que ce n’était pas méchant.