Séville : Arana signe jusqu’en 2022 (Officiel)

Le latéral gauche brésilien Guilherme Arana a signé au FC Séville jusqu’en 2022 en provenance de Corinthians après avoir passé plusieurs examens.

Le footballeur est arrivé la nuit du mercredi et a passé sa visite médicale jeudi dans la capitale andalouse et s’est réuni avec José Castro au Ramon Sanchez Pizjuan afin de signer son premier contrat. Ce dernier est reparti au Brésil où il a pris quelques vacances, alors que son club a terminé champion du Brésil. Le latéral intégrera Séville en janvier prochain lors de l’ouverture du mercato. L’arrivée de Arana comportera le départ d’un des trois joueurs pour libérer une place d’extra-communautaire : Ganso, Walter Montoya ou le plus probable Luis Muriel.