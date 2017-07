Séville : Accord pour Vitolo à l’Atletico mais jouera à Las Palmas six mois

Vitolo a choisi sa destination. La star du FC Séville a trouvé un accord avec l’Atletico Madrid, qui ne pourra l’inscrire qu’en janvier 2018, suite à leur interdiction de transfert. Mais le joueur ne chômera pas puisqu’il rejoindra Las Palmas pendant six mois, avant de rejoindre Madrid.

La FIFA n’autorise ni transfert, ni prêt et le président du club Canarien est prêt à accepter cet accord de six mois, afin de facilité son arrivée dans la capitale espagnole par la suite. Les colchoneros devront débourser la somme de 40 millions d’euros, alors que les amarillos détiendront cinq millions et percevront 12% de la clause pour la vente futur de Vitolo.