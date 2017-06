Séville : Accord de principe avec Berizzo

Eduardo Berizzo a quitté son poste d’entraîneur du Celta Vigo dernièrement et a déjà trouvé un nouveau poste. En effet, l’entraîneur argentin et le FC Séville ont trouvé un accord de principe pour les deux prochaines saisons, selon le communiqué publié par le club andalou mercredi soir: “Le Séville FC et Eduardo Berizzo sont parvenus à un accord de principe pour que l’Argentin devienne le nouvel entraîneur du club ces deux prochaines saisons”.

L’ancien adjoint de Marcelo Bielsa le secondait lorsqu’il dirigeait la sélection chilienne de 2007 à 2010 avant d’avoir été le numéro 2 de Luis Enrique dans le club galicien et de le diriger par la suite. Ainsi, Berizzo succédera à son compatriote Jorge Sampaoli qui a choisi de rejoindre lui, la sélection argentine.