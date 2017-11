Russie v Espagne (19h45) : La Roja se testera face au pays hôte

La sélection espagnole dispute son deuxième match de préparation au Mondial 2018 face à la Russie ce mardi à 19h45. La Roja affrontera ainsi le pays hôte et se testera directement là-bas, à six mois de la compétition mondiale. Un test qui sera compliqué pour Julen Lopetegui qui devra faire tourner son effectif afin d’éviter de surcharger ses joueurs titulaires.

Blessé, Isco et Silva ne seront pas disponibles et Thiago devrait être mis au repos. Ce sera l’occasion pour Asensio et Vitolo de faire leurs preuves sur les côtés.