Roja : Sergio Ramos défend Piqué

Gérard Piqué et Sergio Ramos ont toujours eu une relation assez spéciale en dehors du cadre de la sélection. Le défenseur du Real Madrid et celui du FC Barcelone, sont constamment en train de se faire la guerre devant les médias, mais dans un esprit chambreur, à cause de la rivalité de leurs clubs respectifs.

En sélection, les deux joueurs espagnols occupent tous les deux la charnière centrale de la Roja, et tout se passe bien. L’Espagne recevra l’Italie à Madrid, au Stade Santiago Bernabeu.. stade où Gérard Piqué est toujours sifflé par les supporters merengues. Dernièrement, Sergio Ramos au public madrilène d’être uni et de ne pas siffler son compatriote: : “ Je ne souhaite pas qu’il y ait des sifflets à l’encontre de Pique ou envers qui que ce soit, il faut toujours respecter les joueurs”, a déclaré le capitaine. Ce dernier tient à ce qu’en sélection, notamment à Madrid, les supporters restent tous soudés pour soutenir au maximum la Roja. Reste à savoir si le message sera bien passé.