Roja : Piqué poursuivra en sélection

Gerard Piqué ne quittera pas la sélection espagnole. C’est ce qu’à déclaré le défenseur du FC Barcelonhe ce mercredi, en conférence de presse, suite à son soutien pour l’indépendante de la Catalogne qui a grandement fait polémique: «Le premier jour d’entraînement a été difficile. Ce n’est pas agréable quand les gens qui soutiennent ton équipe sont contre toi. Je suis ici pour tenter d’inverser la tendance», a expliqué le joueur.

«Je veux apporter mon aide autant que possible. Nous devons nous concentrer sur le fait de prendre les 3 points contre l’Albanie. Ainsi, nous serons quasiment qualifiés pour le Mondial. Il n’est pas possible de remettre en cause mon implication. Je viens ici depuis que j’ai quinze ans. Je considère que c’est une famille. Cela me peine qu’on puisse douter de mon implication. Je suis fier de faire partie de la sélection espagnole et de ce groupe. Mon message est le suivant : «Ne doutez pas de mon implication», a-t’il confirmé. Ce dernier a par ailleurs expliqué de ne pas avoir regretter de donner son avis sur la situation en Catalogne. «C’est ce que je ressens, s’est-il justifié. Nous ne pouvons pas tous penser de la même manière. Je pense que les gens doivent pouvoir voter. Je comprends et je respecte les gens qui pensent autrement. Mais pourquoi ne pas s’exprimer ? Je comprends que des footballeurs ne se mouillent pas, et je le respecte, a-t-il ajouté. Ils doivent me respecter aussi. Pourquoi un footballeur ne pourrait-il pas parler de politique?. Ce que je veux dire, c’est que chacun peut exprimer son opinion. C’est ce qui compte. Ce sera difficile d’arrêter les sifflets, mais ce que j’exprime est très rationnel. Je me sens gêné pour mes coéquipiers. Ils ne méritent pas qu’un partenaire soit sifflé.», a-t’il conclu.