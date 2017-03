Roja : Pepe Reina abandonne le groupe suite à une blessure

Pepe Reina a dû abandonner la sélection ce mercredi matin, après avoir passé un dernier test, qui lui a confirmé qu’il devait retourner à Naples afin de récupérer de sa blessure.

Le gardien de but espagnol n’a pas pu participer à l’entraînement et la Fédération a communiqué officiellement son forfait dans la journée. Le sélectionneur de la Roja Julen Lopetegui a appelé Kepa, le portier des U21 pour remplacer Reina lors des rencontres face à Israel et la France, en tant que troisième gardien.