Roja : Lien rompu entre Piqué et Ramos

Si les deux défenseurs centraux se chambrent souvent sur les réseaux sociaux en raison de la grande rivalité entre leurs clubs respectifs, lorsque Piqué et Ramos se retrouvent en sélection, leur belle entente est présente sur le terrain.

Cependant, suite aux prises de positions du joueur blaugrana à propos de la Catalogne et des évènement passés, la relation entre les deux centraux serait rompue selon le quotidien AS. Certaines sources proche de la fédération confieraient même que Piqué pourrait quitter le rassemblement de la Roja d’ici peu. Le joueur ne supporterait plus les sifflets, chants et pancartes des supporters envers lui, et se sent agressé.