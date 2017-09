Julen Lopetegui a dévoilé la liste de ses 23 joueurs sélectionnés pour les matchs de qualifications du Mondial en Russie face à Israël et l’Albanie. Callejon et Illaramendi signent leur retour tandis que Rodrigo est convoqué pour la première fois. Les matchs se disputeront vendredi prochain et le 9 octobre.