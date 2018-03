Roja : La liste des 23 dévoilée, sans Morata

Julen Lopetegui a dévoilé vendredi après-midi la liste des 23 joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux le 23 et 27 mars prochain, avant le Mondial cet été en Russie. Pour les rencontres face à l’Argentine et l’Allemagne, le sélectionneur ne compte pas sur Alvaro Morata. L’attaquant espagnol qui évolue à Chelsea n’est pas vraiment en forme et dispose de quelques semaines pour faire changer d’avis le sélectionneur, avant la liste définitive.

Si Morata n’est pas retenu, Diego Costa lui, effectue son retour. A noter l’absence de Bartra, Illaramendi, Juanfran, Inigo Martinez ou encore Callejon.