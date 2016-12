Amical : La France affrontera l’Espagne

La sélection espagnole affrontera la France le 28 mars 2017 pour le compte d’un match amical à Paris après l’affrontement contre Israel pour les qualifications du Mondial 2018.

“La sélection jouera au Stade de France le 28 mars à 21 heures”, a publié la RFEF ce jeudi par le biais d’un communiqué officiel.

OFFICIAL | @SeFutbol to play @equipedefrance in a friendly on March 28th. We’re going back to Paris! https://t.co/P7pedxWr5O

