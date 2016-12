Revue de presse : Zidane, homme de l’année, Arda Turan en Chine?

Depuis sa nomination en Janvier 2016 à la tête de l’équipe première du Real Madrid, Zinedine Zidane a accompli un bon bilan avec la formation merengue. Le quotidien Marca a tenu à publier pour l’occasion une belle une du technicien français en tant “qu’homme de l’année 2016” après avoir remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des Clubs.

Selon AS, le Real Madrid a offert une prolongation pour son joueur Isco, mais ce dernier n’est pas totalement éclairé encore sur son rôle. Son souhait est de rester mais il souhaiterais voir d’ici juin, quel est son rôle au sein de l’équipe.

Du côté de la Catalogne, ça parle mercato, à quelques jours de l’ouverture. Arda Turan a reçu une très grande offre en provenance de Chine qui souhaite recruter l’international turc pour un montant de 40 millions d’euros et lui offrir un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 15 millions par an. Beijing Guoan et Guangzhou Evergrande sont intéressés.

Enfin, le quotidien catalan Mundo Deportivo titre “Aleix-SRNA entre ses mains”. Le latéral espagnol souhaite s’en aller dès janvier et à reçu trois propositions qui ne l’ont toujours pas convaincu. Quant au Croate, ce dernier a reçu l’offre du FC Barcelone et reste toujours en réflexion.