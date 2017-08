Real : Zidane “Si Benzema a manqué des occasions ? Ce n’est pas grave”

Zinedine Zidane s’est exprimé en conférence de presse après le match nul concédé contre Valence dimanche soir (2-2).

“Avec ce résultat je ne peux pas être content car le match a été excellent. Nous méritons plus, mais nous ne pouvons pas toujours gagner. Je suis très fier de mes joueurs et ça, c’est le plus important”.

“Concernant les sifflets contre Benzema, les supporters peuvent faire ce qu’ils veulent. Le plus important est qu’on a eu plusieurs occasions, s’ils les a manqué, ce n’est pas grave. Le football est comme ça et des fois, le ballon ne veut pas rentrer”

“Je suis très content d’Asensio et ce qu’il fait ne me surprend pas. Il a marqué deux buts mais le travail est global, c’est celui de toute l’équipe. J’espère qu’il continuera ainsi et qu’il marquera plus de buts”.