Real : Zidane sanctionné pour avoir critiqué l’arbitrage

En Espagne, il ne faut pas critiquer l’arbitrage et peser ses mots en conférence de presse. En effet, les dernières déclarations de Zinedine Zidane à propos de la sanction de Cristiano Ronaldo n’ont pas plu au comité des arbitres, et ces derniers ont décidé de porter plainte ainsi que de sanctionner le technicien français économiquement.

“Quand on voit ce qu’il se passé et qu’ils mettent cinq matchs à Cristiano.. il se passe vraiment quelque chose”, avait déclaré le coach du Reall Madrid lors de sa conférence de presse. “La bas il se passe quelque chose”, n’a pas été apprécié par les arbitres. “Les mots de Zidane seront étudiés et il y aura probablement une plainte accompagnée d’une amende”, ont affirmé des sources de la fédérations. Zidane ne sera pas le premier sanctionné pour ce type de déclarations puisque Piqué et Mourinho en avaient déjà fait les frais.