Real : Zidane prolongera jusqu’en 2020

Le destin de Zinedine Zidane est scellé. Après avoir remporté une Ligue des Champions avec le Real Madrid la saison passée lors de son arrivée en janvier, le technicien français est en passe d’effectuer le doublé en C1, chose qu’aucun club n’a réussi à effectuer jusque là.

Selon le quotidien Marca, le club madrilène a décidé de reconduire le contrat de Zidane pour deux années supplémentaires, (jusqu’au 30 juin 2020) très contents de son travail et afin de montrer la confiance qu’ils ont envers l’ancien galactique. A ce jour, il ne manque plus que la signature du coach, qui devrait être apposée et officialisé dans les prochains jours