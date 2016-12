Real : Zidane ne convoque pas Cristiano

Si Zinedine Zidane a récupéré son groupe la semaine passée malgré l’absence de Gareth Bale pour les prochains mois, le technicien du Real Madrid a convoqué un groupe de 19 joueurs pour la rencontre contre le Deportivo la Corogne (20h45), sans la star portugaise.

En effet, à la surprise de tous, Cristiano Ronaldo n’apparaît pas sur la liste du coach français puisque ce dernier veut effectuer des rotations avant le Mondial des Clubs qui aura lieu au Japon. Le milieu de terrain croate Luka Modric non plus et Karim Benzema a été laissé au repos. Coentrao lui, a été écarté pour décision technique.

Les convoqués: Navas, Casilla, Yáñez,Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Danilo, Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Asensio e Isco, Morata, Lucas Vázquez et Mariano.