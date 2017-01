Real : Zidane n’a répété qu’une seule fois le même onze

Dans tous les clubs, la gestion des joueurs blessés est importante, et notamment dans un grand comme le Real Madrid qui connaît de mauvaises périodes quand l’infirmerie ne cesse de se remplir. Cependant, depuis son arrivée dans la capitale espagnole l’année dernière, Zinedine Zidane a su gérer ce problème.

En effet le technicien français fait beaucoup tourner son effectif et sait comment combler les absences quand il le faut. Le coach merengue n’a répété qu’une seule fois le même onze lors de deux journées consécutives en Liga. C’était contre le Betis et ensuite face à l’Athletic : Keylor Navas; Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo; Kovacic, Kroos, Isco; Bale, Benzema et Cristiano. Les blessures ne laissent pas le choix à Zidane qui n’a pas réellement de 11 idéal puisqu’il compte même sur les jeunes et de découvrir leur aise dans d’autres postes comme la polyvalence de Nacho et d’avoir utilisé plus de 13 combinaisons différentes en défense selon le quotidien AS.