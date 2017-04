Real : Zidane “Je ne dirai pas par qui je remplacerai Bale”

Gareth Bale n’est pas convoqué contre le Bayern Munich mardi soir, pour le compte des quart de finales retour de Ligue des Champions suite à une blessure afin également de le préserver avant le Clasico dimanche prochain.

Zinedine Zidane n’a pas voulu déclarer le nom du joueur qui remplacera Bale au côtés de Cristiano et de Benzema, mais tout laisse entendre que ce serait Isco. “J’ai décidé qui remplacera Bale mais je ne vais pas commenter dessus. Je dois choisir et tout le monde est au plus haut niveau, c’est difficile”, a expliqué le technicien français interrogé en conférence de presse ce lundi. “Je suis désolé mais je ne vais rien te dire”, a ajouté le coach merengue.