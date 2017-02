Real : Zidane “Je comprends les doutes d’Isco”

Le technicien du Real Madrid Zinedine Zidane, s’est exprimé ce mardi en conférence de presse concernant le prochain match à rattraper face à Valence mercredi prochain (18h45), les rotations et notamment sur le cas Isco.

“Nous savons que cette Liga est difficile. Nous sommes en février, et nous sommes bien mais ça ne signifie rien. Nous connaissons la difficulté de tous les matchs et demain nous aurons un autre tout aussi compliqué. Si nous gagnons, ce sont trois points, rien de plus. Valence est une équipe qui joue mieux dernièrement. Au sujet d’Isco, je comprends sa situation. Vous lui posez la question et il vous répond. Un footballeur joue 20-25 matchs et si on lui enlève, il ne vas pas aimer. Le joueur veut toujours jouer mais moi ce qui m’intéresse c’est que tout le monde soit motivé et prêt. Il sait que je compte sur lui et que je l’apprécie beaucoup en tant que joueur. J’ai 24 joueurs très bons et c’est compliqué. Quand je remplace un joueur, cela ne veut pas dire qu’il n’a pas été bon.