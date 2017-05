Real : Zidane ” Isco ou Bale ? C’est une décision difficile”

Zinedine Zidane s’est exprimé ce mardi en conférence de presse, à quatre jours de la finale de Ligue des Champions contre la Juventus. Plus de 100 médias étaient présents dans la salle pour écouter le technicien français qui se dit prêt pour l’occasion.

La forme de l’équipe : Nous sommes contents d’être en finale. Nous connaissons la difficulté d’en arriver là. Nous avons bien travaillé toute l’année, elle est méritée. L’équipe va bien, confiante et très en forme physiquement. Il nous manque quatre entraînements et nous nous concentrons sur ce que nous devons faire”.

Débat Bale/Isco: “Les décisions sont comme toujours, difficiles. Je vais devoir choisir entre les 22, qui va débuter et qui va rester sur le banc. Il y en aura aussi qui seront hors de la convocation. C’est le plus compliqué pour moi. Je ne vais pas dire si j’ai décidé ou non. Un entraîneur sait ce qu’il va faire, mais je ne dirai rien”.

Forme de Bale : “Je ne pense pas à ça. Nous sommes contents de voir Gareth avec nous car c’est important. Je suis content de voir qu’il récupère bien. Nous allons préparer le match tous ensemble, comme toujours. Nous sommes tous préparés”.

Contrat : “J’ai un an de plus de contrat mais ça ne signifie rien. Je veux rester dans ce club mais cela dépend de ce que je fais sur le terrain. Nous sommes contents. Le futur est samedi, et rien de plus”.