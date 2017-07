Real : Zidane “Il manque un attaquant”

Le technicien du Real Madrid s’est exprimé devant les médias, actuellement présent aux Etats-Unis, en tournée de pré-saison, avant d’affronter Manchester United. Avec le départ de Morata à Chelsea, Zinedine Zidane estime qu’il manque un attaquant.

“Nous sommes contents de débuter. On a eu dix jours d’entraînement et les joueurs veulent jouer. Il est vrai que des joueurs très bons sont arrivés mais nous tentons d’améliorer l’effectif et nous sommes contents. Mbappe? Tout peut se passer comme toujours, jusqu’au 31.. le joueur est bon mais on pense seulement au match de demain pour préparer la saison”.

“Sans Morata. C’est vrai qu’il nous a apporté beaucoup. Pour le moment, il nous manque un attaquant, il y a du changement”.

“Bale ? C’est la première fois qu’il fait une pré-saison, il se sent bien physiquement. Il est heureux. Je sais qu’il veut réaliser une grande saison, et il s’y prépare”.