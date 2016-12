Real : Zidane fait l’unanimité

Depuis la victoire de son équipe (3-0) contre l’Atlético Madrid à l’occasion du derby madrilène, Zinedine Zidane ne cesse d’être encensé dans la capitale madrilène. Avec 83 points en 32 matchs et une Ligue des Champions remportée en mai dernier, le technicien français affiche un bilan plus que positif depuis son arrivée en janvier 2016.

Les deux quotidiens madrilène Marca et As, ont d’ailleurs titré tous les deux sur le coach, en le qualifiant de “Roi”. Depuis le début de saison, le Real Madrid est invaincu et leader de la Liga, laissant derrière le FC Barcelone avec quatre points d’avance.

#LaPortada ‘El Rey’ pic.twitter.com/pdWdEi3Oav

— MARCA (@marca) 20 novembre 2016