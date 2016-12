Real : Zidane est convaincu de son choix

Le Real Madrid s’est imposé samedi soir 3-0 sur la pelouse de Calderon, face à l’Atlético pour la douzième journée de Liga. Cristiano Ronaldo a été remarquable en inscrivant un triplé. Selon son entraîneur Zinedine Zidane, ce dernier remportera le quatrième Ballon d’Or:

“Ces trois buts montrent qu’il met tout le monde d’accord. Pour moi, il n’y pas de débat, le Ballon d’Or sera pour lui”, a déclaré le technicien français en conférence de presse après la victoire des merengues. “Je n’avais aucun doute, et ce ne sont pas les trois buts qu’il a marqués qui vont me faire changer d’avis. Il l’a démontré toute la saison dernière, il le démontre à chaque fois. On attend beaucoup de lui mais il est au-dessus de tout le monde”

Le derby a permis de montrer qui dominait la capitale et le Real conserve sa place de leader, jusqu’aujourd’hui invaincu en championnat: “Je ne sais pas si c’est notre meilleur match mais nous avons fait un match énorme contre un adversaire difficile. Nous avons bien géré le match et nous avons démarré fort. Je suis content de notre prestation, ce n’était pas facile et peu d’équipes vont venir gagner ici. Nous avons mis l’intensité nécessaire contre un adversaire difficile qui te complique toujours la tâche sur son terrain”, a-t-il conclu