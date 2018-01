Après avoir été élu entraîneur de l’année 2017 par la FIFA, Zinedine Zidane a été élu coach français de l’année 2017 par France Football.

“Je me suis préparé et bien préparé pour ça, de même que je me suis préparé à ce que ce soit compliqué. Je ne suis donc pas surpris quand les choses fonctionnent un peu moins bien, je sais réagir. Aujourd’hui, oui, le danger est là, mais je ne vais pas changer », a expliqué le coach au média français.