Real : Zidane “Cristiano et Ramos sont deux légendes”

Zidane Zidane s’est exprimé en conférence de presse pour analyser le derby samedi prochain au Wanda Metropolitano, le choc de la 12ème journée de Liga.

“C’est une équipe qui est bien malgré qu’il manque quelques joueurs. Petit à petit nous allons récupérer nos joueurs. Nous connaissons l’importance d’un derby. Concernant Carvajal et Modric ils vont bien. Luka s’est entraîné normalement et Dani est prêt. Il n’est pas allé avec la sélection.

L’énervement de Cristiano avec Ramos: “Nous parlons de deux légendes de Madrid et ils se respectent beaucoup. Sergio est prêt et peut dire ce qu’il veut, tout comme Cristiano. Mais cela est réglé. Ils ont partagé beaucoup de choses ensemble et gagné des titres ensemble”.

Gareth Bale encore blessé : “Je ne pense pas que c’est un problème psychologique. Je suis dégoûté car il veut aller bien et aider l’équipe. C’est le premier intéressé. Il reviendra comme jamais”.

L’Atletico moins fort: “Je ne pense que du bien de l’Atleti. Je ne les vois pas pire que l’année passée. C’est une équipe qui sait jouer au foot. On va faire un bon match. Nous allons faire en sorte de faire le maximum pour remporter le match”.