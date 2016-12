Real : Zidane “Benzema va mieux “

Karim Benzema est de retour à l’entraînement avec le reste du groupe, en vue du derby madrilène qui aura lieu samedi contre l’Atlético Madrid à Vicente Calderon. L’attaquant madrilène qui ne devait pas figurer sur la liste de Zinedine Zidane est finalement présent.

“Karim est dans la liste avec nous. Il va mieux et est très content. Nous en saurons plus demain.. Il est dans la convocation et pourra débuter, tranquillement”, a confirmé le technicien français en conférence de presse ce vendredi. Casemiro, Pepe, Kroos et Morata sont quant à eux toujours en processus de récupération.