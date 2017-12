Real : Vinicius Jr est à Madrid

Vinicius Junior la perle du Flamengo achetée par le Real Madrid 45 millions d’euros il y a quelques mois est en Espagne pour connaître les installations du club merengue avant d’incorporer l’équipe l’année prochaine. Le jeune attaquant de 17 ans qui profite de ses vacances après la fin du championnat brésilien et restera sept jours à Madrid avec son père, son oncle et son frère selon Marca.

Lors de son vol, le joueur s’est montré enthousiaste de venir à Madrid mais ce dernier a déclaré récemment qu’il souhaitait rester à Flamengo toute l’année 2018 et intégrer le club merengue en 2019. Cependant, l’idée de Madrid est d’incorporer le joueur dès l’été prochain. Le Brésilien fera connaissance avec ses futurs coéquipiers et assistera au Clasico, avant de rejoindre les Etats Unis pour finir ses vacances en famille. Vinicius débutera la saison prochaine avec Flamengo le 4 janvier pour la préparation avant que le championnat carioca ne débute le 13 janvier. Pour l’heure, avant de décider si ce dernier ne rejoigne l’équipe en été ou en décembre prochain, l’attaquant doit connaitre son futur lieu de travail et trouver une maison.