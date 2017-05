Real : Vers un départ de Bale ?

Les supporters ont choisi leur camp. Selon un sondage réalisé par le site web du quotidien MARCA, 72% des internautes veulent que Zidane aligne Isco au détriment de Gareth Bale, en finale de Ligue des Champions à Cardiff.

En pleine récupération de sa blessure, l’international gallois et ravi que cette finale se dispute dans son pays et compte bien revenir à temps pour la disputer le 3 juin prochain. Mais les blessures ne cessent de s’enchaîner pour l’attaquant madrilène et l’ex-joueur de Tottenham pourrait changer d’air la saison prochaine selon The Independent.

Le Real Madrid pourrait ainsi le vendre à Manchester United qui reste très intéressé et pourrait formuler une offre intéressante pour s’attacher les services du joueur. Pour le moment, le club des Reds Devils est plus intéressé de recruter Antoine Griezmann. Une décision difficile pour la Casa blanca qui devra trancher pour conserver ou non Isco.